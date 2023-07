Le Bayern Munich confirme des discussions avec Al Nassr pour Sadio Mané

L’avenir de Sadio Mané au Bayern Munich s’obscurcit ! En délicatesse pour sa première saison en Allemagne, sur fond de tension et la faute à une vilaine blessure qui l’a écarté des pelouses pendant un temps, l’attaquant sénégalais est plus que jamais sur le départ.



En effet, son entraîneur Thomas Tuchel ne compte pas sur lui pour la saison à venir, déçu par ses prestations et aux antipodes du visage affiché lorsqu’il évoluait avec Liverpool.



Placé sur la liste des indésirables, le champion d’Allemagne en titre est ouvert à un départ de son avant-centre. Dernièrement, Al Nassr, formation où évolue Cristiano Ronaldo, a manifesté son intérêt pour le Sénégalais.



En ce sens, Sky Germany informe que le club saoudien est installé à la table des négociations avec le Bayern Munich. Si aucune offre n’a été effectuée à l’heure actuelle, une réunion a eu lieu entre Björn Bezemer, l’agent de Sadio Mané, et des représentants du club saoudien.





« Le FC Bayern en a été informé. Mais ce ne sont que des discussions pour l’instant », a indiqué le président du Bayern Herbert Heiner au média allemand. Le Rekordmeister s’attend toutefois à une offre supérieure à 30 millions d’euros bonus compris, soit le prix de son transfert l’été dernier en provenance de Liverpool, rapporte Footmercato.