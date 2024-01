Le Burundi ferme ses frontières avec le Rwanda

Gitega reproche à Kigali de servir de base à ses ennemis, selon le terme utilisé par le ministre burundais de l’intérieur et de la sécurité. Dans la foulée, il a annoncé par ailleurs, l’expulsion des ressortissants rwandais qui résident sur leur territoire.



Les autorités burundaises, le chef de l’État en tête, ont accusé fin 2023, le Rwanda de financer, armer, héberger et nourrir les rebelles burundais de RED-Tabara.



La rébellion est, selon Gitega responsable de l’attaque qui a fait 20 morts à Gatumba, ville burundaise frontalière de la RDC.



L’opposition burundaise déplore ces mesures.



Alors que le Rwanda rejette les allégations de son voisin. Et regrette la fermeture des frontières qu’il qualifie de décision ‘’ unilatérale’’.



Cette nouvelle donne intervient environ une année après la réouverture des frontière avec le Rwanda après 7 ans de fermeture.