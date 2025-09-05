Le CODEPS dénonce les propos de Fadilou Keïta sur l’inexistence du statut des détenus politiques

Le Collectif des ex-détenus politiques et victimes du Sénégal (CODEPS) lors des événements de 2021 à 2024 fustige le reniement politique de Fadilou Keïta, directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignation, concernant le statut des ex-détenus. « Dans un entretien accordé à Seneweb, nous avons entendu Fadilou Keïta, pour la troisième fois, s’aventurer — par pure fantaisie — à affirmer que le statut de détenu politique n’existerait pas », constate ledit collectif dans un communiqué.



Le CODEPS rappelle que, deux ans auparavant, Fadilou Keïta « n’aurait jamais osé tenir de telles inepties et ce virage soudain tient plus de la trahison que de la réflexion ».



Le collectif souligne par ailleurs que le statut des ex-détenus politiques est consacré par la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024, ainsi que par l’arrêté ministériel n°017450 du 30 juillet 2024. « Le CODEPS constate également un revirement indécent de certaines autorités pastefiennes. Hier, ils brandissaient les ex-détenus comme des symboles pour capter la sympathie du peuple ; aujourd’hui, ils feignent d’ignorer leur existence », déplore enfin le collectif.