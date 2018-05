Le Cadre de concertation libéral demande au gouvernement d'augmenter les bourses des étudiants

Le secrétaire général du Cadre de concertation libéral est en tournée dans toutes les universités du Sénégal pour appeler les étudiants au calme et à la sérénité. Mohamed Samb a profité de son passage à l'Université de Thiès pour interpeller le gouvernement par rapport aux bourses des étudiants. Selon lui, les autorités doivent revoir à la hausse le montant de ces dernières.

"J'exhorte le gouvernement à augmenter la pension de ces étudiants. Ceux qui ont 18 000 Fcfa puissent se retrouver avec 25 000 Fcfa et ceux qui ont 36 000 Fcfa se retrouvent avec 40 000 Fcfa", a-t-il suggéré.



Aussi monsieur Samb a appelé les étudiants à la retenue et dénoncé l'attitude des politiciens qui, selon lui attisent le feu en demandant aux gosses d'intensifier le combat.