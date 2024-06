Le Comité exécutif de la CAF fixe les dates de la CAN 2025 et de la CAN féminine 2024

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, vendredi, que les dates de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulera au Maroc.



La CAN Maroc 2025 est programmée comme suit : le match d'ouverture est prévu le dimanche 21 décembre 2025 et la finale aura lieu le 18 janvier 2026.

Le Comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations féminine qui sera également organisée au Maroc.



La CAN Féminine est programmée le samedi 5 juillet 2025 et la finale est prévue le samedi 26 juillet 2025.



Dr Patrice Motsepe, le président de la CAF se dit « confiant que la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 sera une grande réussite et la meilleure CAN dans l'histoire de cette compétition. Je suis également impressionné par l'évolution du football féminin en Afrique et je m'attends à ce que la CAN Féminine, Maroc 2024 connaisse un immense succès ».



D’après lui, « l'annonce des dates de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 a pris beaucoup plus de temps que prévu, car il y a eu des discussions complexes et parfois difficiles avec diverses parties intéressées, au vu des calendriers des matches internationaux et nationaux ».



Le Comité exécutif de la CAF a également décidé de la tenue de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Kinshasa, en RDC, le jeudi 10 octobre 2024.



Des décisions ont également été prises pour ouvrir les candidatures à l'organisation de : la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 : la CAN U17, la CAN U20, et les CAF Awards 2024.