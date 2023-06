Le Conseil de Sécurité de l'ONU vote à l’unanimité le départ de la Minusma du Mali

Ce vendredi 30 juin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l’unanimité le départ de la Minusma du Mali. Le retrait devrait s'opérer pour terminer au 31 décembre 2023; Le Ghana, les Usa, le Royaume Uni, l'équateur, le Brésil, les Émirats arables Unis, l'Albanie, la Chine, et la Russie ont pris la parole.



Les pays membres du Conseil de Sécurité respectent la décision du Gouvernement de Transition même si certains la regrettent; Ils demandent au Mali de faciliter le retrait conformément à ses engagements.



Le Conseil salue le sacrifice des Casques bleus et du personnel onusien lors de la mission. Les membres demandent au Gouvernement du Mali de réunion toutes les conditions pour assurer la sécurité des populations civiles. Certains membres ayant pris la parole insistent sur le respect des termes de l'accord pour la paix, instrument de résolution de la crise malienne.



L'ambassadeur permanent du Mali auprès des NU, SE Issa Konfourou a remercié les membres du Conseil pour avoir voté la résolution dans le sens de la demande du Mali et réitéré l'engagement des Autorités maliennes à assister la Minusma dans le processus de retrait.