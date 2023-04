Le Cusems annonce un débrayage lundi suivie d'une grève totale mardi et mercredi

Le Cadre unitaire du syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) a lancé sa 2e plan d'action. Il annonce un débrayage lundi 17 avril 2023 à 10h, suivi d'une grève totale mardi 18 et mercredi 19 avril.



Ce, pour exiger la libération sans délai de tous ses camarades enseignants arbitrairement arrêtés, l'enlèvement de tous les bracelets électroniques posés sur les pieds enseignants, et le reversement sans condition de tous les MEPS.



Les syndicalistes demandent également l'éradication du statut des décisionnaires, l''équité salariale dans le traitement des agents de l'état, et la formation de tous les PC endurcis.



Non sans oublier la mobilité nationale et le démarrage de la formation des Chargés de Cours, la Mise en position de stage, laa régularisation de tous les 5000 enseignants.



Et enfin la dématérialisation et l'allégement des procédures administratives, suivi de l'apurement de tout le passif des rappels.