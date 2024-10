Le F24 dénonce l’escalade de la violence électorale et appelle le ministère de l’Intérieur à assumer sa mission avec équité

La plateforme des forces vives F24 a dénoncé l’intensification de la violence verbale et les actes de brutalité observés en début de campagne pour les élections législatives du 17 novembre. Elle appelle le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique à remplir son rôle avec impartialité et rigueur pour maintenir l’ordre et d’assurer ainsi un climat paisible permettant à chaque citoyen d’exercer son droit démocratique en toute sécurité. Par ailleurs, la plateforme citoyenne a exprimé son soutien à Bougane Gueye Dany, dont le procès se déroule ce mercredi au tribunal de Grande instance de Tambacounda.



Voici l'intégralité du communiqué de la plateforme F24.





POUR UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET PACIFIQUE



Alors que la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre vient de démarrer, nous constatons, pour le dénoncer a fermement, une escalade de la violence verbale et une succession d'actes d'une brutalité aux antipodes de la maturité démocratique du peuple sénégalais



Nous membres de la plateforme citoyenne F24, réaffirmons notre engagement en faveur de la paix, de la démocratie et de la justice et appelons tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de retenue afin de préserver l'unité et la stabilité nationale



Nous estimons, pour notre part que des ambitions personnelles ou partisanes ne doivent compromettre la paix, pilier de notre cohésion sociale. La réputation du Sénégal en tant que nation de paix et de civisme est un héritage commun que chaque citoyen et acteur politique se doit de protéger.



Nous marquons notre désaccord total avec la violence physique sous toutes ses formes et reprouvons les propos haineux ou provocateurs qui attisent les tensions. Nous appelons à des débats électoraux ancrés dans le respect et le dialogue constructif, à la hauteur des aspirations de notre peuple.



Nous invitons le ministère de l'intérieur et de la Sécurité publique à assumer sa mission avec équité et fermeté dans le maintien de l'ordre, garantissant un climat serein où chaque citoyen puisse exercer son droit démocratique en toute sécurité. Il est de la plus haute responsabilité de ce ministère de veiller à la sécurité et à l'intégrité de ce processus électoral. Nous encourageons le ministère de la justice à ouvrir une enquête diligente sur les événements récents et à prendre des mesures rigoureuses contre toute tentative de trouble à l'ordre public, quels qu'en soient les auteurs, afin de préserver la stabilité et l'équité du processus démocratique.



Enfin, nous exprimons notre solidarité à Bougane Gueye Dany, membre de la famille F24 présentement en privation de liberté, et appelons à sa libération afin qu'il puisse participer pleinement à la campagne électorale en cours. La solidarité entre acteurs politiques est une valeur fondamentale, et il est essentiel que chaque candidat ait la possibilité de défendre ses convictions et son programme dans des conditions justes et équitables.



Nous invitons tous les Sénégalais à demeurer fidèles à l'esprit de paix et de tolérance qui fonde notre vivre ensemble, afin que cette campagne soit une démonstration et une confirmation de la maturité démocratique de notre nation.