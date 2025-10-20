Le FC Barcelone doit de l’argent à plein de clubs… dont 3 clubs français

La situation financière du FC Barcelone reste critique. Malgré de nombreux leviers activés par Joan Laporta ces dernières années, avec la vente d’actifs du club, les Barcelonais sont toujours dans le dur et le fair-play financier de la Liga ne leur donne aucun répit. Sur la saison dernière, le club a ainsi terminé son exercice financier avec une perte de 17 millions d’euros après impôts, révélée par la direction du club lors d’un évènement avec les socios dimanche.

Et surtout, lors de cette assemblée, les dettes du club avec d’autres formations européennes ont été dévoilées. Il s’agit de montants qui doivent encore être réglés suite à des transferts réalisés ces dernières années, et qui sont à payer en plusieurs échéances, ce qui reste assez normal dans le fonctionnement du mercato. On apprend par exemple que le club doit encore 13 millions d’euros à Manchester City pour Ferran Torres, ou encore 10 millions d’euros au Bayern pour Robert Lewandowski, qui cristallise les tensions à Barcelone actuellement.



De sacrés montants

Le transfert de Dani Olmo va encore coûter cher pendant un moment, puisque le club doit encore régler 19 millions d’euros à Leipzig sur le court terme, et 15 millions d’euros sur le long terme. 17 millions d’euros sont aussi dus à Paranaense pour Vitor Roque, déjà reparti au Brésil. Au total, le club doit encore 159 millions d’euros pour finaliser les paiements de bon nombre de transferts. Et surtout, des clubs de Ligue 1 doivent encore être indemnisés, même s’il ne s’agit pas forcément de sommes conséquentes.



Si le Barça doit encore débourser 24,5 millions d’euros pour terminer de payer Jules Koundé à Séville, les Girondins de Bordeaux doivent eux recevoir 359.000€ de la part des Catalans sous concept de droits de formation, tout comme le club amateur du La Brede FC, qui doit toucher 80.000€. Dans le deal Raphinha - Leeds attend encore 42 millions d’euros - Rennes doit encore récupérer 32.000€. Joan Laporta va donc encore devoir mettre la main à la poche.