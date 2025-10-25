Le Front de défense pour la République appelle à une marche nationale le 31 octobre

Le Front de défense pour la République (FDR) a annoncé l’organisation d’un rassemblement national le 31 octobre à Dakar pour dénoncer, selon ses responsables, « les restrictions sur les libertés publiques, la cherté de la vie et les règlements de comptes politiques menés par l’actuel régime. » S’exprimant lors d’une rencontre préparatoire, le coordonnateur du Front, Samba Sy, a lancé un appel à la mobilisation générale des citoyens, informe Le Quotidien.



« Ce pays a été ravi sur la base d’une imposture fondamentale. Ceux qui sont aux affaires manifestent une incompétence avérée », a-t-il déclaré, avant d’ajouter « quand ceux qui devaient ouvrir la voie et assumer leurs responsabilités sont les premiers à enfoncer le pays, il est du devoir de chaque citoyen de dire non. Nous disons non et nous vous appelons à dire non. »



Entouré de plusieurs responsables du Front, dont Abdou Mbow, Aly Saleh Diop et Oumar Sarr, l’ancien ministre du Travail a dénoncé « le manque de transparence, la cherté de la vie, les taxations effrénées et les multiples agressions sur les libertés ». Selon lui, la situation actuelle du pays « appelle une réaction citoyenne forte ».



« Le pays est dans l’impasse, raison pour laquelle il faut se lever. Le 31 octobre, nous appelons toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à une marche pacifique pour dire notre exaspération, pour dire notre refus de l’agression des libertés et de l’affaissement du Sénégal », a-t-il insisté.



Samba Sy a par ailleurs annoncé que « des rencontres régionales de mobilisationse tiendront dans les jours à venir, après celle de Rufisque, afin de sensibiliser les populations en amont du rassemblement national prévu à Dakar. »