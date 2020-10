Le Gouvernement malien annonce officiellement la libération de Soumaila Cissé (Communiqué)

La Cellule de crise pour la libération de Soumaïla Cissé, rattachée à la Primature malienne est la première source officielle à confirmer la libération de l’opposant malien. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, ladite cellule indique que le président de la transition malienne, monsieur Bah Ndaw, le Vice-président Colonel Assimi Goita, et Ousmane Issoufou Maiga informent l’opinion nationale et internationale de la libération de Soumaïla Cissé, président de l’URD, la Françaises, madame Sophie Petronin et les deux Italiens Nicolas Chiacchio et Pierre Luigi Maccalli, le mardi 06 octobre 2020.



Le document informe que ces personnes ont été enlevées par une filiale du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM).