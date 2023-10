Le Hamas rejette l’évacuation du nord de Gaza ordonnée par l’armée israélienne

13 otages tués

Evacuation vers le sud

Le Hamas a rejeté vendredi l’évacuation du nord de la bande de Gaza où vivent 1,1 million d’habitants, après que l’armée israélienne l’a ordonné, a indiqué le mouvement islamiste dans un communiqué.« Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l’occupation (israélienne, ndlr) et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l’Egypte », affirme ce communiqué.Le Hamas détient environ 150 otages , dont 13, « incluant des étrangers », ont été tués dans des frappes israéliennes sur Gaza, a-t-il annoncé vendredi. « Treize prisonniers incluant des étrangers » ont été tués dans cinq endroits à Gaza ciblés par des avions de combat israéliens, ont précisé les Brigades Ezzedine al-Qassam dans un communiqué.Les frappes israéliennes massives lancées en riposte sur l’enclave palestinienne ont fait 1 537 morts, dont de nombreux civils, selon les autorités locales.L’armée israélienne « ordonne l’évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs domiciles vers le sud, pour leur propre sécurité et protection », a-t-elle annoncé vendredi à l’aube, dans une escalade de sa riposte.Les civils devront « se rendre dans le secteur au sud du Wadi Gaza », un ruisseau situé au sud de la ville de Gaza , a-t-elle ajouté. « Vous ne serez autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu’une autre annonce le permettant sera faite », a-t-elle précisé.« Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l’occupation et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l’Egypte », a réagi vendredi le Hamas dans un communiqué.