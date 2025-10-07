Le Niger dévoile sa stratégie de « Refondation » au Forum Invest in Sénégal : décision, confiance et action au cœur de la nouvelle vision économique

Lors du Forum "Invest in Sénégal" ouvert ce mardi 7 octobre au Centre de Conférence Internationale Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, le Premier ministre du Niger a exposé la nouvelle feuille de route de son pays, une stratégie audacieuse visant à convertir ses ressources stratégiques en puissants leviers d'intégration régionale, d'attractivité et de souveraineté économique. Cette vision, qualifiée de "Refondation" depuis les événements du 26 juillet 2023, s'articule autour de trois mots-clés, décision, confiance et action.



​Invité d'honneur au Sénégal, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a tenu à souligner l'importance de la décision prise par les nouvelles autorités de Niamey. « Nous avons le monopole de la décision pour qu'il y ait des investissements... de manière à ce qu'il y ait la collectivité, la croissance et la redistribution du fruit de la croissance », a-t-il affirmé, ciblant une gestion des ressources qui profite directement aux populations.



​La confiance est le second pilier, étayée par des réformes macro-économiques en cours qui, selon lui, offrent « de très bonnes opportunités » pour les investisseurs qui misent sur le continent africain.

Enfin, l'action est l'impératif pour que les Africains eux-mêmes soient les principaux bénéficiaires des immenses potentialités économiques du continent. Le Niger, en particulier, riche en ressources, doit pouvoir garantir que ce que « Allah nous a accordé » profite à la nation.



​Abordant le contexte politique post-26 juillet, le Premier ministre a clarifié la position du Niger concernant ses accords militaires passés. Pointant du doigt l'inefficacité des forces étrangères à contrer le terrorisme dans les zones réellement touchées, à l'ouest et à l'est du pays. Il a expliqué la doctrine de la nouvelle armée nigérienne : « Zéro soldat étranger sur notre territoire ».



​Cette mesure radicale est présentée non comme une rupture isolée, mais comme un retour à la souveraineté pleine et entière et une étape nécessaire pour une délivrance totale du pays, menée par une équipe de professionnels nigériens (médecins, pilotes, ingénieurs) ayant la conviction d'un avenir meilleur.



​Le Niger se positionne désormais comme un futur hub énergétique et un pôle d'attraction pour les investissements à fort impact. Le Premier ministre a mis en lumière les atouts naturels colossaux du pays.



Parlant du solaire, il a indiqué que le pays bénéficie du soleil « quasiment 365 jours de l'année ». Pour l’eau souterraine, il possède ce qui semble être les eaux souterraines « les plus importantes du continent ». La présence de gaz a également été mentionnée comme une ressource clé.​ Ces ressources, gérées sous la nouvelle doctrine de la ‘’Refondation’’, sont destinées à être les « leviers d'immigrantes », entendez par là, de croissance interne, d'intégration régionale et de développement socio-économique, permettant au Niger de transformer son potentiel en prospérité réelle pour ses citoyens.