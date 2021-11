Le Niger va acheter du matériel militaire à la Turquie, notamment des drones

Le Niger devrait donc s’équiper en drones de combat turcs Bayraktar TB2, le modèle-phare de Baykar, la compagnie du gendre de Recep Tayyip Erdogan. Le pays prévoit aussi d’acheter des véhicules blindés et l’avion de formation Hürkuş, développé par l’entreprise publique Turkish Aerospace.



Dans un communiqué, la présidence turque salue une vente qui « augmentera les capacités des forces militaires et de sécurité » du Niger. La Turquie est particulièrement fière des succès à l’export de ses drones. Le mois dernier, Baykar se félicitait d’avoir signé des accords avec treize pays et de tirer plus de 70% de ses revenus des exportations. Le Qatar, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, le Maroc et la Pologne, entre autres, sont déjà clients.





Avec ce nouvel achat, la Turquie renforce un peu plus ses relations économiques avec le Niger. Les entreprises turques y ont décroché plusieurs contrats, dont un de 152 millions d'euros pour moderniser l'aéroport de Niamey et un autre de 38 millions d'euros pour le nouveau siège du ministère nigérien des Finances.