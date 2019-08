Le Nigeria veut bloquer les importations de denrées alimentaires

Le président Muhammadu Buhari ordonne à la Banque centrale du Nigeria de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères, soulevant des questions sur l'indépendance de la banque.



"La réserve de change sera conservée et utilisée strictement pour la diversification de l'économie, et non pour encourager plus de dépendance vis-à-vis des factures d'importation de produits alimentaires " souligne la présidence nigériane dans un communiqué.



Le Nigeria est le premier producteur de pétrole du continent et dépend des ventes de brut pour environ 90 % de ses opérations de change.



M. Buhari, qui a remporté une élection plus tôt cette année pour un second mandat, a fait campagne sur la promesse de stimuler l'économie locale, qui est entrée en récession lors de son premier mandat.

Au cours de son premier mandat, M. Buhari a également imposé des contrôles sur l'importation de riz, un aliment de base du pays afin d'encourager la production locale. Mais cette mesure a entraîné l'entrée de tonnes de riz de contrebande à travers ses frontières poreuses, principalement en provenance du Bénin voisin.



Il y a deux semaines, le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, a déclaré que la banque allait interdire l'accès aux devises étrangères pour importer du lait.



La déclaration de mardi a incité de nombreux observateurs à souligner le statut de la banque centrale en tant qu'organe indépendant.



La tendance, si elle se poursuit, est susceptible d'entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires, les importateurs cherchant d'autres sources de devises étrangères, principalement sur le marché noir, qui vend à des taux beaucoup plus élevés.