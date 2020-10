Le Nobel de médecine 2020 récompense trois découvreurs de l'hépatite C

Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement lundi 5 octobre au Britannique Michael Houghton et aux Américains Harvey Alter et Charles Rice pour "la découverte du virus de l'hépatite C".



Le trio est récompensé pour sa "contribution décisive" à la lutte contre cette hépatite, "un problème de santé mondial majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie [dans le monde]", a indiqué le jury Nobel lors de l'annonce.