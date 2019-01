Le PR à l’opposition : «les agitateurs de salon devraient savoir… »

Le Parti de la réforme (PR) ne cautionne pas l’appel lancé par le C25 à savoir empêcher au Président Macky Sall de battre campagne. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, il dénonce «les élucubrations » de l’opposition et appelle celle-ci à savoir raison gardée.



«S’il est une chose dont l’urgence à traiter ne saurait souffrir de protocole, c’est la violence artificiellement entretenue par certaines organisations politiques dont leurs candidats ont été recalés par le Conseil Constitutionnel, pour n’avoir pas remplies les conditions fixées par la loi », indique le document.



Et de relever : «Cette situation déplorable renseigne sur le désarroi de ces pyromanes dont le jeu favori est de tenter de ternir l’image de notre pays forgée par des générations de sénégalaises et de sénégalais pendant plusieurs décennies.»



Selon ses membres, «vouloir instaurer la violence par des gesticulations et élucubrations ne peut pas prospérer »z, avant d’appeler «les agitateurs de salon devraient savoir raison gardée et soutenir l’action du Président Macky SALL si vraiment ils se soucient des intérêts du Sénégal, au lieu de vouloir apeurer les citoyens par des projets apocalyptiques dont ils ne croient même pas.»