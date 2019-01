Le PSG écope d’une amende de 100 000 euros pour avoir fait du fichage ethnique

La commission de discipline de la Ligue s'était réunie spécialement pour instruire le dossier sur l'affaire des soupçons de fichage ethnique, ce mardi. Son président, Sébastien Deneux, a évoqué « une maladresse individuelle et des négligences collectives ». Le club a été condamné à payer une amende de 100 000€ ( près de 65 millions Fcfa). Le PSG peut faire appel de cette décision.



Bertrand Reuzeau, ancien responsable et aujourd'hui manager général du centre de formation du PSG, a lui écopé d'une amende de 10 000€ avec sursis.



Marc Westerloppe, ancien responsable de la cellule de recrutement France du centre de formation, et Pierre Reynaud, responsable de recrutement de la cellule Ile-de-France, ont été condamnés à une amende de 5 000€ avec sursis.



La commission de discipline, selon les éléments à sa disposition, considère que ce fichage ethnique n'a pas servi à discriminer de jeunes joueurs. Une conclusion semblable à celle du Conseil national de l'éthique.



Le parquet avait ouvert une enquête le 19 novembre. Elle est toujours en cours.



L’Equipe