Le PSG pourrait s’offrir Messi

Le PSG va-t-il continuer à dynamiter le marché des transferts ? En déboursant pas moins de 400 millions d’euros, l’été dernier, pour s’offrir Neymar puis Kylian Mbappé, le club de la capitale a en effet provoqué un véritable séisme. Les répliques se font régulièrement sentir depuis et des indemnités de transfert supérieures à 100 millions d’euros n’apparaissent plus exceptionnelles. Les lignes ont bougé depuis le dernier mercato estival et le Barça s’inquiète désormais ouvertement de voir un club débourser les 700 millions de la clause libératoire de Lionel Messi.



"On a fixé une clause que l’on pense suffisante pour que Messi prenne sa retraite au FC Barcelone. Ceci étant dit, on pensait il y a un an que la clause de Neymar (les 222 M€ payés par le PSG, ndlr) était également assez bonne pour garder le joueur et l’été dernier a prouvé que ce n’était pas le cas, a ainsi récemment expliqué Pancho Schroder, le directeur financier et stratégique du club catalan. C’est difficile de prédire l’avenir, je n’ai pas de boule de cristal, mais de nos jours, les choses deviennent de plus en plus folles."



Et à en croire AS, le Barça aurait raison de s’inquiéter. Quatre clubs apparaissent en effet en mesure de régler ces 700 millions d’euros: le PSG, Chelsea, Manchester United et Manchester City. Et pour le quotidien madrilène, le club de la capitale serait aujourd’hui le mieux placé pour accueillir Lionel Messi. Ou tout du moins pour payer sa clause libératoire, l’Argentin ne semblant pas pour l’heure enclin à quitter le Barça. Et si le PSG apparaît pour le quotidien madrilène en mesure de débourser ces 700 millions d’euros, c’est en comptant sur la supposée volonté du Real Madrid de dépenser 400 millions d’euros pour attirer Neymar.



Cette manne, ajoutée aux rentrées d’argent que pourraient rapporter les ventes d’Edinson Cavani ou Angel Di Maria, annoncés sur le départ, pourrait en effet permettre au PSG d’envisager l’arrivée de Lionel Messi. Pour le plus grand bonheur du Real…