Le PSG rêve toujours de Pep Guardiola

Thomas Tuchel joue gros dans les jours à venir. Si son équipe est assurée de remporter le championnat, en plus d’être toujours en course en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, c’est sur les résultats de son équipe sur la scène européenne que l’Allemand va être jugé. Ce n’est un secret pour personne ; la Ligue des Champions est le grand objectif du club de la capitale. Un échec dès les huitièmes de finale ne sera pas toléré par la direction et l’ancien du Borussia Dortmund n’a donc pas le droit à l’erreur face à son ancien club.



Comme précisé par le quotidien l’Equipe, il a la confiance du Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, mais ce dernier ne montera pas au créneau pour le défendre en cas d’élimination. Et même s’il venait à aller loin en Europe sans pour autant remporter le titre, on ne sait toujours pas s’il sera sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Ces dernières semaines, on a ainsi beaucoup parlé de relations compliquées avec certaines stars du vestiaire parisien.



Le grand rêve du Cheikh

Les images de la sortie de Kylian Mbappé mécontent lors de son remplacement face à Montpellier ont ainsi fait le tour de la planète. Il avait aussi récemment plus ou moins critiqué avec virulence la fête d’anniversaire de Neymar. Quoi qu’il en soit, du côté du Qatar, on a déjà un grand objectif pour l’avenir : Pep Guardiola. Toujours selon le journal, le Catalan est le grand rêve de Tamim ben Hamad Al Thani pour son club.



Le journal précise tout de même qu’il sera très compliqué de l’attirer à Paris. On peut cependant se dire que les récents événements à Manchester City, pour l’instant privé de coupe d’Europe pour les deux prochaines saisons, pourraient faciliter un départ du tacticien des Citizens pour Paris ou pour toute autre destination. Pour l’instant, Thomas Tuchel devrait donc avoir son destin entre ses mains et son avenir sera lié aux résultats de l’équipe en Europe, mais l’ombre du Catalan risque de se faire de plus en plus grande au-dessus de lui...



Foot Mercato