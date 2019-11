Le Parti socialiste exhorte tous ses militants et responsables à soutenir les nouveaux nommés

Le Parti socialiste (Ps) a exhorté tous ses militants et responsables, à tous les niveaux des instances, à apporter à la Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye ainsi qu’aux deux camarades ministres Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye, tout le soutien nécessaire à l’exercice des missions qui leurs sont confiées.



Dans un communiqué, le PS appelle enfin toutes les composantes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à renforcer davantage la solidarité interne et à se mobiliser prioritairement, autour de la réalisation des objectifs assignés aux politiques publiques, définies par le président Macky Sall



D’après les militants du parti socialiste, la nomination de Aminata Mbengue Ndiaye, à la tête du HCCT (Haut conseil des collectivités territoriales), est perçue non seulement, comme un honneur qui leur est fait, mais aussi comme une expression concrète de la volonté de Macky Sall, de promouvoir davantage le leadership féminin.



Il en est également de même du pari optimiste qu’il a fait, sur une autre cible d’avenir membre du Parti socialiste, en la personne du camarade Alioune Ndoaye, nouveau ministre de la Pêche et de l’Economie maritime.



Le Parti socialiste salue, à travers toutes ses composantes, le double geste de Macky Sall et lui exprime sa profonde gratitude, pour cette grande marque de confiance, félicitant ainsi, très chaleureusement son Secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye de même que le camarade Alioune Ndoye.