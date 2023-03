Le Pastef réagit au communiqué attribué à Léona Niassène

Le Pastef-Les Patriotes réagit au communiqué attribué à la famille religieuse de Léona Niassène de Kaolack (centre) dans lequel l'on demande à leur leader de « renoncer à une supposée intention de prier à la mosquée de la ville religieuse ». Le parti de l’opposant Ousmane Sonko appelle ses militants sympathisants « à faire abstraction de tout commentaire ».



« Les Patriotes a eu connaissance, à travers les réseaux sociaux, d'un document dont l'authenticité n'est pas encore établie à l'instant où ces lignes sont écrites », peut-on lire dans leur communiqué parvenu à PressAfrik.



Qui précise qu’: « En tout état de cause et fût-il authentique, nous réitérons notre invitation, à tous les militants et sympathisants, à toujours faire abstraction de tout commentaire en direction de nos foyers religieux. Nous leur devons respect et égards », lit-on dans le document signé de Bassirou Diomaye Faye.