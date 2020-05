Le Port autonome de Dakar fait un bénéfice de 13,9 milliards F CFA en 2019

Le Port autonome de Dakar (PAD) a fait un bénéfice de 13,9 milliards de francs CFA en 2019, grâce à l’augmentation de son chiffre d’affaires et à la baisse de ses charges d’exploitation, selon son directeur général, Ababacar Sédikh Bèye.



« Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 et audités par les commissaires aux comptes dégagent un résultat net bénéficiaire de 13.940.020.075 francs CFA et des capitaux propres de 112.876.607.331 francs », a indiqué M. Bèye à la fin d’une réunion du conseil d’administration du PAD.



Cette performance est le résultat de l’augmentation de 8,9% du chiffre d’affaires et de la baisse de 17,4% des charges de l’exploitation de la société nationale, selon son directeur général. Le chiffre d’affaires du PAD est passé de 49,2 milliards de francs CFA en 2017 à 61,3 milliards en 2019, soit une hausse de 24,7%, a indiqué Ababacar Sédikh Bèye.



« Ces bons résultats sont le fruit du dynamisme et de l’engagement des acteurs portuaires, qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre en œuvre le plan stratégique de développement [du PAD] pour la période 2019-2023 », a-t-il expliqué à l’Aps.