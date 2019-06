Le Portugal gagne la 1re édition de la Ligue des nations, son 2e trophée officiel

Dans l'ombre de sa star Cristiano Ronaldo, la "Selecçao" aime les héros inattendus : trois ans après l'improbable but d'Eder en finale contre la France (1-0 a.p.), c'est cette fois l'inconstant Guedes qui, d'un tir puissant mal détourné par le gardien (60e), a guidé la "Selecçao" vers un sacre en forme de confirmation, dimanche au stade du Dragon à Porto. De quoi valider la mainmise portugaise sur le football européen, à un an de l'Euro 2020 dans douze villes du continent. De quoi aussi faire un sort au traumatisme de la finale à domicile perdue contre la Grèce (1-0) il y a quinze ans à l'Euro-2004... Ce trophée inédit est certes honorifique, loin du prestige d'un Euro ou d'une Coupe du monde. Mais il complète joliment la collection de Ronaldo, qui a signé une finale toute en abnégation après son triplé en demies contre la Suisse (3-1) et peut-être marqué des points en vue du Ballon d'Or en fin d'année. Surtout, cette Ligue des nations est la preuve tangible que la nouvelle génération du Portugal a des arguments pour défendre sa couronne l'an prochain à l'Euro : l'équipe du sélectionneur Fernando Santos a étouffé avec maîtrise la jeune garde néerlandaise et son virevoltant jeu de passes, qu'on espère revoir plus à maturité dans un an