Le Premier ministre et son gouvernement partent en vacances en pleine crise de l'eau

Déjà qui part en vacances en période de crise d’eau ? 😭😭😭 https://t.co/Jctuq38IwX

— CheikhM 🇸🇳 🇸🇳 🇸🇳 (@c_moustaph) 25 juillet 2018



Le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement partent en vacances ce mercredi 25 juillet 2018.Le congé des ministres va durer quelques semaines, nous apprend le journal L'AS. Nos confrères ajoutent que certains ministres vont profiter de ce moment pour descendre sur le terrain politique et démarrer d'ores et déjà la course aux parrainages.Pendant ce temps, les Dakarois sont toujours frappés par la pénurie d'eau. Cet internaute se demande d'ailleurs comment un gouvernement peut prendre des vacances en pleine crise de l'eau