Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le secrétaire général de la CNTS/FC

Le Président de la République a reçu en audience M. Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal / Forces du Changement (CNTS/FC) ce vendredi 14 novembre.





Les discussions ont porté sur les préoccupations des travailleurs, les enjeux de justice sociale, l’évolution du dialogue social et les réformes nécessaires pour améliorer durablement les conditions de travail.





Le Chef de l’État a réaffirmé « sa volonté de construire un partenariat solide avec les organisations syndicales, fondé sur l’écoute, la transparence et la recherche de solutions concertées au service des travailleurs et de la nation. »

