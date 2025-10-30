Réseau social
Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le PDG de Resolute Mining



Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le PDG de Resolute Mining

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a accordé, ce jeudi 30 octobre dans l’après-midi, une audience à M. Chris Eger, Président-directeur général de Resolute Mining, société minière opérant dans la région de Kédougou.

Les échanges ont porté sur les activités de l’entreprise au Sénégal et sur les perspectives d’intensification de la production aurifère.

Jeudi 30 Octobre 2025 - 21:38


