Le Président Diomaye Faye fixe le cap : souveraineté alimentaire, économie solidaire et réussite des JOJ 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 5 novembre 2025 le Conseil des ministres, consacré à plusieurs priorités nationales dont la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la promotion de l’économie sociale et solidaire et l’autosuffisance en riz. Le chef de l’État a insisté sur la rigueur dans l’exécution des projets et la mobilisation de tous les acteurs pour garantir le succès des réformes en cours.



Abordant la préparation des JOJ, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, Bassirou Diomaye Faye a rappelé avoir présidé, le 31 octobre, la cérémonie de présentation de la mascotte officielle « AYO » et effectué, le 2 novembre, une visite d’inspection des chantiers destinés à accueillir les athlètes et participants. Le président a demandé « au Gouvernement, au Comité d’organisation et aux sociétés publiques et privées concernées de réaliser toutes les infrastructures dans les délais et conditions optimales de qualité, de sécurité et de durabilité ».



Le chef de l’État a souligné que ces Jeux constituent « une vitrine unique pour le Sénégal » et a appelé à valoriser le patrimoine culturel, artisanal et touristique du pays. Il a invité à « mobiliser toutes les forces vives de la Nation autour du succès de cet évènement qui projette le Sénégal au cœur de l’actualité sportive et culturelle internationale ».



Sur le plan économique, Bassirou Diomaye Faye a placé la lutte contre la pauvreté, les vulnérabilités et l’exclusion sociale au centre de l’action gouvernementale. Il a instruit le gouvernement « d’accélérer la mise en œuvre des programmes et projets sectoriels de vulgarisation de l’approche coopérative » et de « renforcer les dispositifs incitatifs prévus par la loi d’orientation relative à l’économie sociale et solidaire ». Le président a également demandé l’élaboration d’une « Stratégie nationale d’encouragement à la Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) », tout en déclarant 2026 « année de la promotion de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire ».



Concernant la souveraineté alimentaire, Bassirou Diomaye Faye a rappelé « l’urgence de renforcer les efforts financiers pour l’expansion des aménagements hydroagricoles et l’amélioration des rendements rizicoles ». Il a exhorté les ministères concernés à « trouver des mécanismes efficaces pour la transformation et la commercialisation rapide du riz local » et à garantir une régulation des prix « soutenue par une labellisation renforcée de la filière ».



Enfin, le président de la République a informé le Conseil de plusieurs activités récentes, dont la présidence de la 19e Assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et du Salon international des Mines du Sénégal (SIM Sénégal 2025). Il a aussi annoncé qu’il présidera, le 10 novembre, la Journée des Forces armées sur le thème : « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ».