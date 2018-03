Le Président burkinabé Roch Kaboré réagit pour la première fois aux attaques : "La quête du pouvoir ne peut justifier une telle..."

"Rien, absolument rien, ne peut justifier un tel acharnement aveugle contre l'Etat Burkinabè, ses institutions et ses valeureuses populations. Ni la quête du pouvoir, ni la cupidité, ni la vengeance, ni aucune valeur philosophique ou spirituelle.



En ces moments d'épreuves, je voudrais réaffirmer à l'Afrique et au monde entier ma foi inébranlable en la capacité du Peuple Burkinabè à préserver sa dignité et à opposer une résistance farouche à ses ennemis tant intérieurs qu'extérieurs



Face à l'adversité, nous devons rester mobilisés comme un seul homme, tout en restant intransigeant pour défendre notre vivre ensemble. Chacun de nous doit assumer son rôle et son passé, dans l'humilité, pour continuer à mériter la reconnaissance des générations présentes et futures"



— Roch M. C. KABORE (@rochkaborepf) 3 mars 2018