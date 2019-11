Le Président du Niger annonce le changement de l'hymne national

Le Niger a décidé de changer son hymne national "La Nigérienne" à cause de certains passages en référence à la France.



De nombreux Nigériens critiquent surtout les troisième et quatrième vers, « Soyons fiers et reconnaissants / De notre liberté nouvelle ! », estimant que ce mot de « reconnaissant » marque une inféodation à la France.



Pour rappel, Les paroles de « La Nigérienne » ont été écrites par le Français Maurice Albert Thiriet en 1961.