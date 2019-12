Le Psg, la Juventus et le Bayern ont pris contact avec Marc-André ter Stegen, selon la presse catalane

Aujourd’hui, lorsque l’on évoque les meilleurs portiers de la planète, Marc-André ter Stegen revient toujours dans les discussions. Si Lionel Messi continue, depuis des années, d’offrir des points au FC Barcelone week-end après week-end, le gardien allemand lui en sauve à chaque match pratiquement. Brillant sur sa ligne, le joueur formé à Gladbach excelle aussi dans le jeu au pied, étant souvent la première rampe de lancement des offensives barcelonaises.



Du haut de ses 27 ans, il incarne donc le présent et l’avenir du champion d’Espagne en titre, et est l’un des rares joueurs indiscutables de l’effectif barcelonais. Mais selon Mundo Deportivo, plusieurs gros clubs du Vieux Continent espèrent bien que son aventure à Barcelone touche à sa fin bientôt. Ainsi, le Paris Saint-Germain aurait déjà sondé le portier allemand pour connaître ses plans pour l’avenir et pour lui faire parvenir son intérêt.



Le Bayern et la Juventus ont aussi contacté Ter Stegen

L’arrivée de Keylor Navas l’été dernier a mis fin aux problèmes récurrents du club de la capitale dans les cages, mais l’ancien portier du Real Madrid a déjà 33 ans et la question de son remplaçant risque donc de se poser assez rapidement, même si son niveau actuel reste très bon. Le Bayern Munich et la Juventus sont les deux autres clubs très intéressés par le gardien blaugrana. Le journal précise que du côté de la Bavière, c’est Oliver Kahn qui est très fan de MATS, et que les dirigeants seraient prêts à signer un gros chèque. Quant à la Vieille Dame, elle a une marge de manœuvre plus réduite à cause du fair-play financier et devrait d’abord dégraisser.



Les intentions de l’international allemand semblent pour l’instant de rester à Barcelone, et le club catalan lui aurait déjà transmis ses intentions de parler d’une prolongation lors des prochains mois. Seulement, le principal intéressé exige un long contrat pour prendre sa retraite à Barcelone, mais surtout, l’assurance de toujours avoir une équipe compétitive. Sa clause libératoire est de 180 millions d’euros, et on imagine mal le FC Barcelone accepter une offre inférieure à cette somme. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.



Foot Mercato