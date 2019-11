Le Psg prêt à offrir à Mbappé le même salaire qu’à Neymar ?

Son avenir est au centre des préoccupations des dirigeants du PSG. Et le club de la capitale est prêt à tout pour conserver son joyau Kylian Mbappé jusqu’à lui offrir une prolongation avec les mêmes émoluments que Neymar, selon Le Parisien. A savoir un salaire de près de 3 millions d’euros par mois, contre 1,75 millions d’euros actuellement.Un contrat en or déjà tout prêt. Il ne manquerait plus que la signature de l’attaquant français, sous contrat jusqu’en 2022, pour le voir poursuivre son aventure à Paris, où il est irrésistible depuis son retour de blessure avec sept buts en quatre rencontres toutes compétitions confondues. Mais l’ancien monégasque, qui avait fait trembler l’Etat-major parisien avec ses déclarations fracassantes aux derniers Trophées UNFP, se laisse le temps de la réflexion avant de prendre une décision.