« Le Sénégal est passé à côté d’un projet de 2 000 milliards FCFA à cause de l’antipatriotisme de certains ministres », révèle Bara Dolly

L'ancien député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a été l'invité de l’émission « Face au jury » sur PressAfrikTvHD, ce dimanche 02 novembre 2025. Il s'est longuement exprimé sur sa relation avec les nouvelles autorités, le meeting du 08 novembre et, surtout, sur un important projet d'investissement qu'il a démarché pour le Sénégal.



Interpellé sur la nature de sa relation avec l’actuel gouvernement, le président du mouvement "Nékal fi Askan WI" a d'abord confié avoir de bonnes relations avec le Président Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko. « J’ai eu à parler avec Ousmane Sonko par SMS car on devait se voir le jeudi dernier mais ça n’a pas pu avoir lieu, a-t-il raconté. Par contre, le Président Diomaye a demandé à son directeur de cabinet de me recevoir au Palais de la République et on a discuté durant 45 minutes sur plusieurs choses qui concernent le développement du pays et du projet de 2 000 milliards que j’avais démarché pour le Sénégal », a-t-il déclaré.



Un projet avorté de 2 000 milliards : des investisseurs indiens et des ministres mis en cause



L'ancien député a ensuite détaillé l'origine de ce projet phare. Selon lui, ce dernier lui a été proposé par des partenaires indiens qu'il avait rencontrés lors d'un voyage à Dubaï. Ces derniers étaient prêts à investir 2 000 milliards de FCFA dans le pays.



Mais ce projet n’a pas pu voir le jour. Cheikh Abdou Bara Dolly en accuse formellement « l’antipatriotisme de certains ministres ». Il a fulminé : « J’en ai parlé au ministre des Finances et il m’a répondu qu’il ne peut rien faire sans l’aval du Premier Ministre. J’ai même interpellé le ministre de l’agriculture et celui de la formation professionnelle mais je n’ai eu aucun retour de leur part. »



Face aux interrogations de nombreux observateurs sur l’ambiguïté de sa position politique, l’ancien député a tenu à apporter une clarification ferme.



« Moi, je suis du côté du Président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko pour les aider sur tout ce qui peut faire avancer le pays», a-t-il affirmé. Et de poursuivre : « Je ne peux pas les aider à dégager Macky Sall et après retourner ma veste pour les combattre. Ce n’est pas logique et ça ne fera pas avancer le pays ».



Il a poursuivi en expliquant que c’est précisément à cause de sa proximité affichée avec le pouvoir qu’il a délibérément diminué ses sorties médiatiques.



L'ancien député est également revenu en détail sur le lourd tribut qu'il estime avoir payé pour son soutien à l'opposition sous le régime de Macky Sall. « J’ai subi beaucoup d’injustice de la part du régime de Macky Sall à cause du soutien que j’apportais à Ousmane Sonko, a-t-il témoigné. J’ai perdu les trois terrains que j’avais à Maristes, on a fermé mon entreprise et mon fils est tombé malade depuis deux ans et demi à cause de ma relation avec Sonko qui ne plaisait pas à Macky Sall. J’ai même été emprisonné pendant un mois. »



Une relation distante avec Sonko et une condition pour le meeting du 8 novembre



Malgré tout ce chemin parcouru aux côtés du leader du Pastef, Cheikh Abdou Bara Dolly a fait une révélation surprenante concernant leurs contacts actuels, il a affirmé n’avoir vu Ousmane Sonko que deux fois depuis leur ascension au pouvoir.



Bara Dolly est allé plus loin en déclarant de manière très claire que si Ousmane Sonko ne l’invite pas personnellement à son meeting du 08 novembre, il n’y participera pas.