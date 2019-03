Le VAR, sa suspension, l'influence de l'argent dans le football: Michel Platini se livre

Dans un entretien pour la Corriere della Sera, Michel Platini a confié qu'il trouvait que sa condamnation était injuste. Il ne désespère pas d'obtenir gain de cause: "Je me bats toujours, je ne lâche rien : un jour la justice arrivera. Quand est-ce que viendra la sentence? Pour me condamner il a suffit de deux secondes. Obtenir justice est dur, dur, dur. Mais elle viendra, j'en suis certain."



Le VAR dans le viseur

Le français a évoqué le VAR, qui est en pleine expansion dans les divers championnats et compétitions européennes: "J'ai toujours été contre. La VAR peut aider, mais ensuite il y a l'interprétation : c'est toujours l'homme qui décide en définitive. Les arbitres de terrain ont été transformés en marionnettes. C'est dur de perdre un match pour une erreur d'arbitrage, mais c'est humain. Aujourd'hui il y a la technologie et il y a toujours des erreurs d'arbitrage. Ce n'est pas possible de dire si une faute de main est volontaire ou non. En revanche, la VAR est utile sur le hors-jeu. Mais laissez jouer les humains entre eux. Le football a été inventé pour les joueurs, pas pour les arbitres qui imposent leurs propres règles: c'est ce qui m'agace. L'arbitre n'est pas l'architecte du football, ce sont les footballeurs."



L'ex-président de l'UEFA a également glissé quelques mots sur l'influence de l'argent dans le football: "J'ai essayé de maintenir la priorité au jeu. Si j'étais en charge, je me serais demandé: est-ce que mettre le Mondial à 48 nations, créer un Mondial pour les clubs et une Champions League de grands clubs est juste? Si le jeu est valorisé, le business suit; autrement il n'y a ni l'un ni l'autre. On ne joue pas au foot pour faire de l'argent."

