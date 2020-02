Le VIH chez les personnes âgées : "Je pensais que c'était la maladie de jeune"

Lorsqu'Ashley, âgé de 59 ans, a été hospitalisé pour une appendicite, ni lui, ni les médecins n'ont envisagé la possibilité d'une infection au VIH.



"Ils ont dit : tu n'a rien, tu a un virus - sans savoir que j'avais le plus gros virus qu'on peux attraper", se souvient Ashley.



Il a été diagnostiqué séropositif il y a trois ans, après avoir eu des rapports sexuels non protégés.



Mais le diagnostic tardif signifiait que le virus avait déjà commencé à endommager son système immunitaire:

L'expérience d'Ashley n'est pas inhabituelle : six personnes de plus de 50 ans sur dix atteintes du VIH ont été diagnostiquées tardivement en 2018, selon les chiffres de Public Health England (PHE).



Selon les professionnels de la santé et les organisations caritatives, la stigmatisation et l'idée fausse selon laquelle les personnes âgées ne sont pas sexuellement actives font que les symptômes ne sont pas toujours détectés.



"Les plus de 50 ans, les personnes qui sortent d'un divorce ou d'un mariage, se croient en sécurité", explique Ashley.



Comme personne ne peut plus tomber enceinte, "il n'y a pas de danger".



Parce que "ces maladies sont pour les jeunes". Mais elles ne le sont pas, elles sont pour tout le monde".



"Vous pensez que vous êtes invincible"

Les chiffres obtenus par le programme Victoria Derbyshire de PHE montrent que les taux d'infections sexuellement transmissibles (IST) chez les plus de 45 ans ont augmenté d'environ un tiers au cours des cinq dernières années.



Selon Norah O'Brien, experte en santé sexuelle de PHE, les personnes âgées elles-mêmes ne se perçoivent souvent pas comme étant à risque.



Ce point de vue est partagé par Karen Norton, 63 ans, qui a contracté le VIH il y a quelques années en Afrique.



"La majorité d'entre nous croit que nous sommes invincibles et que cela ne nous arrivera jamais", dit-elle.



"Les professionnels pensent qu'un homme de plus de 50 ans ne serait pas atteint de cette maladie".

"C'est une supposition que nous faisons tous à propos des personnes de plus de 50 ans".



"Vous n'aimez pas vraiment penser que votre mère ou votre père puisse avoir cette maladie, mais c'est tellement possible".



Karen a mis beaucoup de temps à s'ouvrir sur son diagnostic, craignant d'être jugée:



"Vous avez l'impression de porter un sale secret que vous devez cacher", dit-elle.



"Si vous avez des rapports sexuels non protégés, cela peut vous arriver. Je suis un exemple vivant".

Le mois dernier, les chiffres ont montré que le nombre de personnes diagnostiquées séropositives au Royaume-Uni avait considérablement diminué depuis 2012 - en particulier chez les hommes homosexuels et bisexuels.



En réponse, le Terrence Higgins Trust a déclaré qu'il fallait désormais se concentrer sur d'autres aspects que les communautés associées de manière stéréotypée au VIH.



Aled Osborne, de Brigstowe, une organisation caritative basée à Bristol qui soutient les personnes touchées par le VIH, a déclaré que les personnes de plus de 50 ans pouvaient croire à tort que le VIH était une "maladie d'homosexuels".



es personnes âgées se souviennent encore des campagnes de lutte contre le VIH/sida des années 80 et 90, dit-il, et elles n'ont pas nécessairement reçu des informations correctes depuis.



"Vivre avec le VIH aujourd'hui n'est plus la condamnation à mort qu'elle était dans les années 80 et 90. Nous disposons d'un traitement efficace", dit-il.



"Les personnes vivant avec le VIH qui suivent un traitement efficace ne peuvent pas transmettre le virus".





L'espérance de vie des personnes à qui l'on prescrit des médicaments antirétroviraux à un stade précoce est conforme à celle de la population générale.



Mais les infections à un stade avancé présentent un risque de décès plus de dix fois supérieur dans l'année qui suit le diagnostic par rapport à ceux qui sont diagnostiqués à un stade précoce et commencent immédiatement un traitement.



Ashley s'est battu contre le diagnostic tardif.

"Ça ne me dérangeait pas d'être séropositive. Ça ne me dérange pas du tout. Mais ce n'est que ce retard - qu'ils ne l'ont pas trouvé", dit Ashley.



"C'était si long... et les dommages causés à mon corps - je suis un peu amère à ce sujet".