Le championnat grec suspendu pour une durée indéterminée !

L’image a déjà fait le tour du monde. À la fin de la rencontre entre le PAOK Salonique et l’AEK Athènes (0-0), le propriétaire gréco-russe du PAOK Athènes Ivan Savvidis, pistolet à la ceinture, proférait des menaces à l’encontre de l’arbitre de la rencontre. L’homme fort du PAOK reprochant à l’arbitre d’avoir refusé un but en toute fin de match.



À la vue de ces images terribles pour le football héllène, le ministre grec des Sports a décidé de prendre une décision radicale ce midi. Il a, en accord avec le Premier ministre Alexis Tsipras, décidé de suspendre le championnat de Grèce avec effet immédiat, et ce, pour une durée indéterminée.