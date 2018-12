Le chef du gouvernement italien est pour « une pause » en Serie A

Depuis mercredi soir, l’affaire Kalidou Koulibaly fait beaucoup parler. Présent lors de la rencontre entre l’Inter Milan et le Napoli (1-0) à San Siro, le défenseur sénégalais avait notamment quitté la pelouse suite à un carton rouge sous des cris racistes. Depuis ce match, beaucoup de personnalités de Serie A ont pris la défense du joueur de 27 ans et une pause en Serie A a même été évoquée, une personne étant également décédée dans la soirée suite à des affrontements. Et le chef du gouvernement italien s’est montré favorable.



« Je donnerais un signal fort de césure, en ayant même recours à une pause des matches, en vue d’une réflexion fructueuse pour ceux qui y participent, mais je laisse les autorités compétentes décider. (...) Je considère les expressions inciviles et discriminatoires graves, très graves, à l’égard des groupes ethniques, des races, etc... Ces comportements nécessitent une prise de position sérieuse et je parlerai avec le sous-secrétaire Giorgetti pour voir si on peut renforcer les peines, en maintenant un seuil d’efficacité. Il faut une réaction forte de la part de tous », a expliqué Giuseppe Conte dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.