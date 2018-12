Le classement des top buteurs européens : Mbaye Diagne voit le duo Messi-Ronaldo dans son rétroviseur.

Comme chaque lundi, footmercato dévoile le classement des meilleurs buteurs européens.

Cette fois-ci, le classement a peu évolué puisque seuls les championnats belges, anglais et italiens n’ont pas entamé une trêve. Aucune incidence sur le haut du classement où Mbaye Diagne reste le leader. Celui qui reste sur un doublé contre Besiktas n’a pas joué et rechaussera les crampons le 27 janvier prochain.



Averti, il ne prendra pas part au match de son club de Kasimpasa face à Çaykur Rizespor le 20 janvier. Il compte 20 buts en 17 matches. L’ancien joueur de la Juventus devance de justesse Lionel Messi. Également en vacances, l’attaquant argentin retrouvera les pelouses de la Liga le 6 janvier face à Getafe. Il affiche 15 réalisations en autant de rencontres. Le podium est complété par Mbwana Samatta. L’attaquant tanzanien ne cesse de marquer actuellement et marche sur l’eau. Mercredi, il a inscrit un nouveau but lors de la victoire de Genk sur La Gantoise (3-1). Avec 15 buts en 20 matches, il termine l’année 2018 de la meilleure des manières. Le classement des meilleurs buteurs européens au 31/12/2018 1) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa/Sénégal) - 20 buts en 17 matches (1530 minutes)

2) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 15 buts en 15 matches (1231 minutes)

3) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) - 15 buts en 20 matches (1601 minutes)

4) Luuk De Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 14 buts en 17 matches (1530 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (33 ans/Juventus/Portugal) - 14 buts en 19 matches (1635 minutes)

6) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 13 buts en 12 matches (926 minutes)

7) Fran Sol (26 ans/Willem II/Espagne) - 13 buts en 17 matches (1530 minutes)

8) Landry Dimata (21 ans/Anderlecht/Belgique) - 13 buts en 18 matches (1422 minutes)

9) Krzysztof Piątek (23 ans/Genoa/Pologne) - 13 buts en 19 matches (1594 minutes)



10) Pierre-Emerick Aubameyang (29 ans/Arsenal/Gabon) - 13 buts en 20 matches (1558 minutes)