Le collectif “Niakhtou National” exige la libération immédiate des leaders et manifestants arrêtés

Le collectif d’opposition “Niakhtou National” monte au créneau pour réclamer la libération immédiate des leaders, responsables et manifestants interpellés ce samedi 8 novembre

.

Dans un communiqué, Bougane Gueye Dany et ses alliés dénoncent avec la plus grande fermeté les “arrestations inhumaines et arbitraires opérées ce samedi 08 novembre 2025 aux abords du terrain Sacré-Cœur 3 sur la VDN”.

Le collectif publie la liste des personnes arrêtées par les forces de défense et de sécurité :

• Talla Sylla, Président du parti Jëf Jël ;

• Mamadou Massaly, Président de l’UNR ;

• Djiby Ndiaye Coordonnateur NFFA

• Rifou, artiste rappeur engagé ;

• Adama Adus Fall, membre de l’APR ;

• Awa Mbaye et Moussa Coly, militants du mouvement Gueum Sa Boppou.

• Ngouda Kane Et Omar Seck du Parti ARC

• Demba Dang, Militant PDS

Outre ces leaders et responsables politiques, le collectif annonce que plus de 20 manifestants ont été arrêtés et sont actuellement conduits de force dans différents commissariats de la ville de Dakar.

Malgré les intimidations et la répression,

Niakhtou National salue et félicite le peuple sénégalais pour sa “mobilisation exemplaire et sa résistance courageuse”.