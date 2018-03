Le conseil d'Oprah Winfrey à Lionel Messi pour gagner la Coupe du monde

Oprah Winfrey est l'une des femmes les plus influentes du monde actuel et elle a souhaité donné son avis sur ce qu'il fallait faire pour que Lionel Messi puisse espérer remporter la coupe du Monde en juillet prochain.

C’est lors d'une émission de Barbie Simmons, lors de laquelle était présente Reese Witherspoon, vainqueur d'un Oscar afin de promouvoir le lancement de son film 'Wrinkle of Time', que ce message a été lancé.

«Messi, ce message est pour toi et c'est quelque chose que tu dois savoir... Tu dois regarder au plus profond de toi, le plus loin possible pour trouver la force qui sommeille à l’intérieur », a déclaré la présentatrice, qui serait également candidate pour devenir pourquoi pas la prochaine présidente des Etats-Unis d'Amérique.

«Messi, tu devras être un guerrier », a conclu Oprah Winfrey, qui est clairement du côté de l''Albiceleste' lors de ce Mondial qui se jouera aux mois de juin et juillet prochains.

D'autre part, la productrice et actrice Reese Whiterspoon a avoué que le joueur du FC Barcelone était l'idole de son fils : «Leo Messi est le grand idole de mon fils. Il a ses maillots et tout ce qui fait référence à lui ».