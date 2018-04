Le conseiller de la Sécurité intérieure de Trump démissionne

La vague de démissions continue de frapper l'administration Trump. Le conseiller à la Sécurité intérieure du Président américain a rendu le tablier ce mardi.



Pour rappel Steve Bannon, conseiller spécial de la Maison-Blanche et premier artisan de la victoire de Trump, et Michael Dubke, directeur de la communication, ont démissionné. Seulement dix jours après sa nomination, Anthony Scaramucci a quitté son poste, suivi six mois plus tard par celle qui l'a remplacé, Hope Hicks. Enfin le 6 mars, Gary Cohn, conseiller économique de la Maison-Blanche, a démissionné à cause de la décision de Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium.