Le défi logistique de l'opération Barkhane

Au Sahel et Sahara, soutenir 4 500 militaires et leur matériel en plein désert est un défi quotidien pour les logisticiens de l’opération « Barkhane ». En ce moment les températures peuvent dépasser facilement les 40° dans la journée, les hommes et les blindés surchauffent, mais dans les coulisses sur la base de Gao au Mali, ou sur le terrain, les 600 hommes du Groupement Tactique Logistique (GT-Log) font des prouesses pour que la mécanique de Barkhane ne se grippe pas.