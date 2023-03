Le député Guy Marius Sagna et 19 co-détenus placés en garde à vue

Le députés Guy Marius Sagna et ses 19 co-détenus, arrêtés au moment où ils voulaient déposer une lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie, ont été placés en garde à vue, a annoncé samedi soir Me Khoureychi Bâ.



« Garde à vue notifiée à Guy Marius SAGNA et les autres qui vont passer le reste du week-end au Commissariat Central. Fatoumata, Sylvestine, Khady et Yolande transférées au commissariat de Reubeuss, Pape NDIAYE WALF à celui du Plateau», a poste l'avocat.



Guy Marius SAGNA et ses co-détenus au nombre de 19 poursuivis pour « participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public». Cinq (5) enquêteurs ont été mobilisés, en présence de Me Nfamara MANÉ.