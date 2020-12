Le député Mamadou Lamine Diallo annonce sa guérison de la Covid-19

Comme il l'avait fait le 9 décembre dernier après avoir été testé positif à la Covid-19, le député Mamadou Lamine Diallo a publié ce vendredi 18 décembre, sur sa page Facebook, un message qui assure de sa guérison de la maladie à coronavirus.



"Alhamdoulilahi (Gloire à Dieu). Enfin, je vais aller saluer ma mère en toute quiétude.

Je remercie tous ceux, au Sénégal et dans le Monde, qui ont prié pour mon prompt rétablissement", a-t-il écrit sur le Réseau social.



Avant de remercier le corps médical: "Je salue l'engagement patriotique et le professionnalisme de notre personnel de santé, notamment Professeur Moussa Seydi, Dr Kadia Diallo, Dr Signate de Sos Medecins et Dr El Hadji Sarr de la Ville de Dakar".



Mamadou Lamine Diallio a également présenté ses condoléances à la famille de sa collègue député Marie Louise Diouf de Grand Yoff, décédée de la Covid-19 et prié pour les autres députés et citoyens traités dans les hôpitaux



"Vigilance absolue contre la Covid 19. La lutte continue", a-t-il conclu.