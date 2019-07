Le deuxième patient d’Ebola à Goma est décédé

Le professeur Jean Jacques Muyembe, chef de l'équipe d'intervention du gouvernement pour Ebola a confirmé à la BBC que le patient qui a été testé positif à Ebola hier est mort ce matin.



Le patient venait d'Ituri où il faisait de l'exploitation minière artisanale.



Le patient avait été admis à Kiziba, dans la banlieue de Goma, le 13 juillet, où il était soigné par une infirmière.



Plus tard, il a développé des symptômes d'hémorragie et le test réalisé sur le malade mardi s'est avéré positif à Ebola.



L'annonce fait craindre de plus en plus l'installation du virus dans la ville située près de la frontière rwandaise.



Le patient décédé est arrivé à Goma il y a plus de deux semaines. Mais ce n'est que la semaine dernière qu'il a commencé à développer des symptômes.



Les équipes sanitaires essaient de retracer ceux qui auraient pu entrer en contact avec lui et leur proposent un vaccin.



Plus d'un million de personnes vivent dans les rues étroites de la grande ville de l'est de la République démocratique du Congo.



L'épidémie, la plus grave de l'histoire de la maladie, a tué plus de 1700 personnes depuis son apparition il y a près d'un an.