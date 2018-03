Le groupe du FC Barcelone pour affronter Chelsea en Ligue des champions

En conférence de presse lundi, Ernesto Valverde n'avait pas voulu vendre la mèche concernant la présence ou non de son milieu de terrain, de retour de blessure, face à Chelsea en 8es de finale retour de Ligue des champions ce mercredi.Mais le Barça a communiqué le groupe contre les 'Blues' etIniesta, douteux jusqu'au dernier moment à cause d'un problème musculaire, y figure bel et bien. Yerry Mina (décision technique), Semedo (blessure) et Coutinho (non éligible pour la C1) sont les seuls absents.Le groupe du Barça face à Chelsea :Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Cillessen, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti et Vermaelen.