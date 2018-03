Le match amical Sénégal-Corée du Sud se jouera à huis clos, en Autriche

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) et celle sud-coréenne se sont entendues mardi pour tenir un match amical le 11 juin prochain. Ceci dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde Russie 2018. Ce match est prévu en Autriche et se jouera à huis clos selon le quotidien Stades.



Les «Lions » feront face à l’Ouzbékistan, ce 23 mars au Maroc et à la Bosnie le 27 mars en France. Le 31 mai, les poulains d’Aliou Cissé affronteront le Luxembourg, le 8 juin la Croatie pour finir avec la Corée du Sud le 11 juin, soit trois jours plus tard.



La Corée du Sud partage le groupe F avec la Russie, le Mexique et l’Allemagne. Le Sénégal est logé dans la poule H en compagnie de la Pologne, la Colombie et le Japon.