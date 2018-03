Le ministre de la Culture Abdou latif Coulibaly rend hommage au comédien Lamine Mbengue décédé

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de notre compatriote Lamine Mbengue, à la fois figure éminente de la créativité artistique nationale et analyste lucide et pertinent de la situation et des enjeux de notre production audiovisuelle.





Comédien ou acteur, Lamine Mbengue a toujours été crédité de prestations que d’aucuns n’ont pas hésité à qualifier d’époustouflantes, dans les pièces ou téléfilms où, grâce à son envergure, il a toujours tenu les rôles les plus déterminants. Cette capacité à incarner l’excellence a fait de lui un militant convaincu de la production de séries télévisées, reflétant nos réalités culturelles et mettant en lumière le génie et le talent de nos acteurs. En cela, il nous laisse en viatique un message dont nous mesurons la profondeur et la portée.



En cette douloureuse circonstance, j’exprime, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, du chef du gouvernement et en celui de toute la communauté artistique, mes vives condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos éternel de l’âme du défunt.



Abdou Latif COULIBALY

Ministre de la Culture