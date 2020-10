Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Amadou Ba annonce la prochaine rencontre de dialogue politique

Une réunion de concertation s'est tenue ce jeudi 1er octobre 2020 entre le ministère des affaires étrangères et et des Sénégalais de l'extérieur et les Ambassadeurs des pays membres de l'union européenne Accrédités au Sénégal. Le Ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur informe que les échanges convenu continueront à se poursuivre à un rythme régulier avant d'annoncer une prochaine rencontre de dialogue politique en 2021.



Une consultation politique s'est tenue avec la présence du ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Amadou Ba, Mme Irène Mingasson, Ambassadeurs de l'union européenne au Sénégal et la participation d'ambassadeurs des États membres de l'UE Accrédités au Sénégal.

Beaucoup de thèmes ont été aborder en ce qui concernent divers aspects du partenariat entre le Sénégal et l'UE, notamment le prochain sommet coopération UE_UA, les perspectives de la coopération, la migration et la sécurité régionale.



Selon Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, les échanges réguliers sur des questions d' intérêt commun sont un pilier du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal et constituent un espace de dialogue essentiel pour aligner les priorités conjointe des deux parties. Le Ministre informe que la prochaine rencontre de dialogue politique se tiendra durant le second semestre de l'année 2020.