Le monde rend hommage à Kofi Annan

Le président français Emmanuel Macron s'est souvenu de "son regard calme et résolu". "La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais (…) la force de ses combats", a écrit M. Macron sur le réseau social Twitter.



Son homologue russe, Vladimir Poutine, déclare avoir "sincèrement admiré la sagesse et le courage" de l'ancien secrétaire général des Nations unies.



"J'ai sincèrement admiré sa sagesse et son courage, sa capacité à prendre des décisions réfléchies, même dans les situations les plus complexes et critiques. Son souvenir restera à jamais dans le cœur des Russes", écrit M. Poutine dans un message de condoléances adressé à l'actuel secrétaire général de l'ONU.



Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déploré une "grande perte". "C'était un diplomate hors pair et un leader pour de nombreux Africains. C'était un diplomate extraordinaire. Il laisse à l'humanité un héritage de paix (…) et de développement économique. Il va nous manquer cruellement", a dit M. Ramaphosa.

Kofi Annan est mort



Le Premier ministre britannique Theresa May fait partie des nombreux dirigeants du monde à réagir à la mort de cette vedette de la diplomatie mondiale.



"C'est triste d'apprendre la mort de Kofi Annan. Grand leader et réformateur de l'ONU, il a grandement contribué à rendre le monde qu'il a quitté un monde meilleur que celui dans lequel il est né. Mes pensées et mes condoléances vont à sa famille", a-t-elle écrit sur Twitter.